The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 0DYH XEUB XS0877571884 DNBNOR 22.01.2018 1% ECOV BON EUR Y

CT 57TD XEUB XS0881369770 TBKT 30.01.2023 2,125% ECOV BON EUR Y

CT SEBL XEUB XS0894500981 SEB 25.02.2020 1,5% ECOV BON EUR Y

CT DSNT XEUB XS0896159257 DANS 28.02.2020 1,625% ECOV BON EUR Y

CT XEUB XS0906516256 SHBASS 19.06.2018 1% ECOV BON EUR Y

CT VO4A XEUB XS0920712600 VHAG 23.04.2020 1,25% ECOV BON EUR Y

CT S55K XEUB XS0925525510 ABSP 07.05.2020 1,125% ECOV BON EUR Y

CT 3LAC XEUB XS0926822189 LHYP 07.05.2020 1,125% ECOV BON EUR Y

CT IZ29 XEUB XS0935034651 INGC 22.05.2023 1,875% ECOV BON EUR Y

CT 6SAL XEUB XS0942804351 SPABOL 12.06.2020 1,5% ECOV BON EUR Y

CT 2A4A XEUB XS0946639381 AKTIA 25.06.2018 1,125% ECOV BON EUR Y

CT NZIH XEUB XS0965104978 NBHSS 28.08.2018 1,375% ECOV BON EUR Y

CT 7M5B XEUB XS0968926757 ABNANV 05.09.2023 2,5% ECOV BON EUR Y

CT S83C XEUB XS0969571065 SVEGNO 11.09.2018 1,5% ECOV BON EUR Y

CT N7IB XEUB XS0977140531 NIBCAP 08.10.2018 1,75% ECOV BON EUR Y

CT HN8B XEUB XS0981808933 HYNOE 15.10.2020 1,75% ECOV BON EUR Y

CT B7HC XEUB XS0987101242 SHBASS 30.10.2020 1,625% ECOV BON EUR Y

CT SEBT XEUB XS0988357090 SEB 04.11.2020 1,625% ECOV BON EUR Y

CT 0DYJ XEUB XS0992304369 DNBNOR 12.11.2018 1,125% ECOV BON EUR Y

CT 6SAC XEUB XS0995022661 SPABOL 20.01.2020 1,5% ECOV BON EUR Y

CT A45N XEUB XS0997328066 SANABBEY 26.11.2020 1,625% ECOV BON EUR Y

CT NZIJ XEUB XS1014673849 NBHSS 14.01.2019 1,25% ECOV BON EUR Y

CT S83D XEUB XS1015552836 SVEGNO 16.01.2019 1,25% ECOV BON EUR Y

CT 06CB XEUB XS1015884833 CSGU 15.01.2021 1,75% ECOV BON EUR Y