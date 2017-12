The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT R2BP XEUB XS0551478844 ROSC 19.10.2020 3,875% ECOV BON EUR Y

CT IZ2Q XEUB XS0576072622 INGC 11.01.2018 3,375% ECOV BON EUR Y

CT QACR XEUB XS0576797947 BACR 12.01.2021 4% ECOV BON EUR Y

CT A2BH XEUB XS0576912124 ABNANV 12.01.2018 3,5% ECOV BON EUR Y

CT R2BQ XEUB XS0577751141 ROSC 15.01.2018 4,125% ECOV BON EUR Y

CT EBOE XEUB XS0580561545 ERST 20.01.2021 4% ECOV BON EUR Y

CT 6SAG XEUB XS0587952085 SPABOL 03.02.2021 4% ECOV BON EUR Y

CT N4WB XEUB XS0589642049 NWIDE 08.02.2021 4,625% ECOV BON EUR Y

CT NZIA XEUB XS0591428445 NBHSS 10.02.2021 4% ECOV BON EUR Y

CT A2BJ XEUB XS0613145712 ABNANV 06.04.2021 4,25% ECOV BON EUR Y

CT 0DYF XEUB XS0637846725 DNBNOR 16.06.2021 3,875% ECOV BON EUR Y

CT 64SB XEUB XS0640463062 DANBNK 21.06.2021 3,875% ECOV BON EUR Y

CT IZ2C XEUB XS0671362506 INGC 31.08.2021 3,625% ECOV BON EUR Y

CT 6SAB XEUB XS0674396782 SPABOL 07.09.2021 3,375% ECOV BON EUR Y

CT BDA7 XEUB XS0732631824 ABNANV 18.01.2022 3,5% ECOV BON EUR Y

CT 6SAJ XEUB XS0738895373 SPABOL 01.02.2019 2,75% ECOV BON EUR Y

CT 0B0B XEUB XS0743547183 ERST 08.02.2022 3,5% ECOV BON EUR Y

CT 0DYG XEUB XS0759310930 DNBNOR 21.03.2022 2,75% ECOV BON EUR Y

CT NZIF XEUB XS0778465228 NBHSS 03.05.2019 2,25% ECOV BON EUR Y

CT 0DYD XEUB XS0794233865 DNBNOR 18.06.2019 1,875% ECOV BON EUR Y

CT A2BF XEUB XS0810731637 ABNANV 31.07.2019 1,875% ECOV BON EUR Y

CT IZ2Z XEUB XS0820867223 INGC 28.08.2020 2% ECOV BON EUR Y

CT 6SAK XEUB XS0820929437 SPABOL 28.02.2018 1,25% ECOV BON EUR Y

CT NZIG XEUB XS0874351728 NBHSS 15.01.2020 1,375% ECOV BON EUR Y