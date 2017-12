The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 0DL1 XEUB LU0942095364 LANDBR 01.01.2019 2% ECOV BON EUR Y

CT 0DL4 XEUB LU1088822710 LANDBR 01.01.2020 2% ECOV BON EUR Y

CT 97BB XEUB PTBSRJOM0023 BANCO SA 26.09.2027 1,25% ECOV BON EUR Y

CT 9ERB XEUB XS0169781753 EURHYP 04.06.2018 4,25% ECOV BON EUR Y

CT UC04 XEUB XS0193640629 BK Scotland 04.06.2019 4,875% ECOV BON EUR Y

CT UC0H XEUB XS0212074388 BK Scotland 07.02.2020 3,875% ECOV BON EUR Y

CT A2Y2 XEUB XS0250729109 SANABBEY 12.04.2021 4,25% ECOV BON EUR Y

CT UC0A XEUB XS0260981658 BK Scotland 13.07.2021 4,5% ECOV BON EUR Y

CT N4WC XEUB XS0289011198 NWIDE 28.02.2022 4,375% ECOV BON EUR Y

CT RYCF XEUB XS0340256147 RY 22.01.2018 4,625% ECOV BON EUR Y

CT IZ2G XEUB XS0368232327 INGC 05.06.2018 5,25% ECOV BON EUR Y

CT IZ2J XEUB XS0430609296 INGC 27.05.2019 4,75% ECOV BON EUR Y

CT QACA XEUB XS0456178580 BACR 07.10.2019 4% ECOV BON EUR Y

CT DSNK XEUB XS0469000144 DANS 26.11.2019 4,125% ECOV BON EUR Y

CT ZZWB XEUB XS0470204172 UBS 02.12.2019 3,875% ECOV BON EUR Y

CT IZ2S XEUB XS0479696204 INGC 17.01.2020 4% ECOV BON EUR Y

CT QACP XEUB XS0491009659 BACR 02.03.2022 4,25% ECOV BON EUR Y

CT ZG8D XEUB XS0500331557 UBS 08.04.2022 4% ECOV BON EUR Y

CT DSNL XEUB XS0501663099 DANS 16.04.2018 3,5% ECOV BON EUR Y

CT BDAA XEUB XS0519053184 ABNANV 22.06.2020 3,625% ECOV BON EUR Y

CT DSNN XEUB XS0519458755 DANS 23.06.2022 3,75% ECOV BON EUR Y

CT LLQT XEUB XS0542950810 LLOYDS 29.09.2020 4% ECOV BON EUR Y

CT A2BD XEUB XS0543370430 ABNANV 21.09.2022 3,5% ECOV BON EUR Y

CT S4NH XEUB XS0544664989 SNS 28.09.2020 3,5% ECOV BON EUR Y