The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BDSF XEUB ES0413860547 BANSAB 10.06.2024 0,625% ECOV BON EUR Y

CT BDSA XEUB ES0413860554 BANSAB 20.10.2023 0,125% ECOV BON EUR Y

CT BSDG XEUB ES0413900129 SANTAN 06.02.2026 3,875% ECOV BON EUR Y

CT BSDH XEUB ES0413900160 SANTAN 04.05.2027 4,625% ECOV BON EUR Y

CT BSDC XEUB ES0413900384 SANTAN 09.09.2022 0,75% ECOV BON EUR Y

CT BSDE XEUB ES0413900392 SANTAN 25.01.2026 1,5% ECOV BON EUR Y

CT BSDJ XEUB ES0413900400 SANTAN 29.02.2036 2,038% ECOV BON EUR Y

CT FV0B XEUB ES0414950628 CAJAMM 03.02.2025 4% ECOV BON EUR Y

CT FV0M XEUB ES0414950644 CAJAMM 24.03.2036 4,125% ECOV BON EUR Y

CT FV0D XEUB ES0414950651 CAJAMM 25.05.2018 4,25% ECOV BON EUR Y

CT FV0L XEUB ES0414950685 CAJAMM 26.04.2022 4,5% ECOV BON EUR Y

CT FV0F XEUB ES0414950693 CAJAMM 28.06.2019 5% ECOV BON EUR Y

CT FV9D XEUB ES0414970204 CAIXA 17.02.2025 3,875% ECOV BON EUR Y

CT FV9G XEUB ES0414970246 CAIXA 18.01.2021 3,625% ECOV BON EUR Y

CT FV9I XEUB ES0414970402 CAIXA 04.06.2019 4,625% ECOV BON EUR Y

CT 7CJA XEUB ES0415306002 CRUNAV 11.06.2018 2,875% ECOV BON EUR Y

CT 7CJB XEUB ES0415306051 CRUNAV 01.12.2023 0,625% ECOV BON EUR Y

CT FV9C XEUB ES0440609305 CAIXA 12.11.2020 0,625% ECOV BON EUR Y

CT FV9F XEUB ES0440609313 CAIXA 08.02.2023 1% ECOV BON EUR Y

CT FV9A XEUB ES0440609339 CAIXA 11.01.2027 1,25% ECOV BON EUR Y

CT 92BC XEUB ES0443307048 KUTX 27.05.2021 1,75% ECOV BON EUR Y

CT 92BA XEUB ES0443307063 KUTX 22.09.2025 1,25% ECOV BON EUR Y

CT C89A XEUB ES0457089011 CAJARURAL 27.05.2024 0,875% ECOV BON EUR Y

CT 1NYJ XEUB LU0921853205 NCCB 02.05.2018 1,75% ECOV BON EUR Y