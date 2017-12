The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT A2YA XEUB ES0312342019 AYTCED 30.06.2025 3,75% ECOV BON EUR Y

CT CEH2 XEUB ES0312358015 AYTCED 31.03.2020 4% ECOV BON EUR Y

CT E6DB XEUB ES0316991019 CEDTDA 30.04.2018 3,75% ECOV BON EUR Y

CT CIZA XEUB ES0317045005 CEDTDA 29.11.2019 4,125% ECOV BON EUR Y

CT CH3A XEUB ES0317046003 CEDTDA 23.05.2025 3,875% ECOV BON EUR Y

CT FVYA XEUB ES0370148019 AYTCED 04.12.2018 4,75% ECOV BON EUR Y

CT RZYB XEUB ES0371622012 CEDTDA 10.04.2024 4,125% ECOV BON EUR Y

CT RZYA XEUB ES0371622020 CEDTDA 10.04.2034 4,25% ECOV BON EUR Y

CT BBVH XEUB ES0413211071 BBVSM 25.02.2025 4% ECOV BON EUR Y

CT BBVJ XEUB ES0413211105 BBVSM 07.10.2020 3,5% ECOV BON EUR Y

CT BBVT XEUB ES0413211121 BBVSM 24.01.2021 3,5% ECOV BON EUR Y

CT BBVC XEUB ES0413211865 BBVSM 17.05.2021 0,625% ECOV BON EUR Y

CT BBVD XEUB ES0413211873 BBVSM 18.03.2023 0,625% ECOV BON EUR Y

CT DB6A XEUB ES0413320054 CEDULAS 25.11.2020 0,625% ECOV BON EUR Y

CT DB6B XEUB ES0413320062 CEDULAS 20.01.2023 1,125% ECOV BON EUR Y

CT S9FA XEUB ES0413495013 COV CEDULAS 03.05.2019 0,125% ECOV BON EUR Y

CT BAKB XEUB ES0413679327 BKTSM 05.02.2025 1% ECOV BON EUR Y

CT BAKD XEUB ES0413679343 BKTSM 03.08.2022 0,875% ECOV BON EUR Y

CT BAKE XEUB ES0413679350 BKTSM 09.10.2020 0,625% ECOV BON EUR Y

CT POPG XEUB ES0413790074 BPESP 09.04.2018 4,125% ECOV BON EUR Y

CT POPA XEUB ES0413790413 BPESP 29.09.2020 0,75% ECOV BON EUR Y

CT POPB XEUB ES0413790421 BPESP 28.09.2021 0,875% ECOV BON EUR Y

CT POPS XEUB ES0413790439 BPESP 03.03.2022 1% ECOV BON EUR Y

CT BDSC XEUB ES0413860505 BANSAB 03.11.2020 0,625% ECOV BON EUR Y