The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT E7AK XEUB AT000B049531 BACA 16.01.2020 0,5% ECOV BON EUR Y

CT E7AL XEUB AT000B049572 BACA 25.02.2025 0,75% ECOV BON EUR Y

CT E7AM XEUB AT000B049598 BACA 08.09.2022 0,75% ECOV BON EUR Y

CT BELL XEUB BE0002260298 BBSA 14.09.2026 0,125% ECOV BON EUR Y

CT BELB XEUB BE0002424969 BBSA 30.01.2023 2,125% ECOV BON EUR Y

CT K11D XEUB BE0002425974 KBCB 31.01.2023 2% ECOV BON EUR Y

CT XEUB BE0002434091 KBCB 28.05.2020 1,25% ECOV BON EUR Y

CT BELC XEUB BE0002435106 BBSA 05.06.2020 1,375% ECOV BON EUR Y

CT INQA XEUB BE0002456318 INGB 10.12.2018 1,125% ECOV BON EUR Y

CT BELD XEUB BE0002459346 BBSA 28.01.2019 1,25% ECOV BON EUR Y

CT K11G XEUB BE0002462373 KBCB 25.02.2019 1% ECOV BON EUR Y

CT BELE XEUB BE0002474493 BBSA 24.06.2024 1,75% ECOV BON EUR Y

CT BELF XEUB BE0002477520 BBSA 14.10.2021 0,625% ECOV BON EUR Y

CT BELG XEUB BE0002480557 BBSA 27.11.2019 0,375% ECOV BON EUR Y

CT K11A XEUB BE0002482579 KBCB 22.01.2022 0,45% ECOV BON EUR Y

CT BELH XEUB BE0002483585 BBSA 10.02.2025 0,75% ECOV BON EUR Y

CT K11H XEUB BE0002489640 KBCB 28.04.2021 0,125% ECOV BON EUR Y

CT INQB XEUB BE0002491661 INGB 01.10.2021 0,5% ECOV BON EUR Y

CT K11B XEUB BE0002498732 KBCB 01.09.2022 0,375% ECOV BON EUR Y

CT BELK XEUB BE0002499748 BBSA 10.03.2022 0,25% ECOV BON EUR Y

CT FV7F XEUB ES0312298054 AYTCED 24.03.2021 4% ECOV BON EUR Y

CT FV7B XEUB ES0312298070 AYTCED 14.06.2018 4,25% ECOV BON EUR Y

CT FV7G XEUB ES0312298096 AYTCED 25.10.2023 4,25% ECOV BON EUR Y

CT FV7H XEUB ES0312298120 AYTCED 25.05.2027 4,75% ECOV BON EUR Y