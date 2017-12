The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BO74 XEUB DE0001141745 BUNDOBL 08.10.2021 S174 BOND BON EUR Y

CT BO75 XEUB DE0001141752 BUNDOBL 08.04.2022 S175 BOND BON EUR Y

CT BO76 XEUB DE0001141760 BUNDOBL 07.10.2022 S176 BOND BON EUR Y

CT RL4S XEUB XS0256967869 RABOBK 07.06.2021 4,375% CORP BON EUR Y

CT RL42 XEUB XS0304159576 RABOBK 06.06.2022 4,75% CORP BON EUR Y

CT RL48 XEUB XS0339454851 RABOBK 15.01.2018 4,75% CORP BON EUR Y

CT RL49 XEUB XS0478074924 RABOBK 14.01.2020 4,125% CORP BON EUR Y

CT RL4N XEUB XS0496281618 RABOBK 19.03.2020 6,875% CORP BON EUR Y

CT RL4Z XEUB XS0525602339 RABOBK 14.07.2025 4,125% CORP BON EUR Y

CT RL4G XEUB XS0576532054 RABOBK 12.01.2021 4,125% CORP BON EUR Y

CT RL4M XEUB XS0691801327 RABOBK 17.10.2018 3,5% CORP BON EUR Y

CT RL45 XEUB XS1622193248 COOPERATIEVE RABOBAN 31.05.202 CORP BON EUR Y

CT RL4A XEUB XS1622193321 COOPERATIEVE RABOBAN 31.05.203 CORP BON EUR Y

CT EBOB XEUB AT0000A18XH4 ERST 30.12.2029 2,15% ECOV BON EUR Y

CT EBOF XEUB AT0000A191G6 ERST 28.07.2024 1,43% ECOV BON EUR Y

CT EBOG XEUB AT0000A192G4 ERST 01.08.2022 1,09% ECOV BON EUR Y

CT EBOM XEUB AT0000A192J8 ERST 01.08.2024 1,5% ECOV BON EUR Y

CT VO4C XEUB AT0000A1TSL7 VHAG 31.05.2021 0,01% ECOV BON EUR Y

CT E7AC XEUB AT000B048988 BACA 24.02.2021 4,125% ECOV BON EUR Y

CT E7AD XEUB AT000B049390 BACA 30.07.2018 1,25% ECOV BON EUR Y

CT E7AF XEUB AT000B049408 BACA 29.10.2020 1,875% ECOV BON EUR Y

CT E7AH XEUB AT000B049465 BACA 22.01.2024 2,375% ECOV BON EUR Y

CT E7AJ XEUB AT000B049481 BACA 14.10.2019 1,25% ECOV BON EUR Y

CT E7AB XEUB AT000B049507 BACA 26.05.2021 1,375% ECOV BON EUR Y