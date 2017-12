Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG Unternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 15.12.2017 Kursziel: 7,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 17.02.2017: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,60 auf EUR 7,70. Zusammenfassung: SFC Energy hat einen Großauftrag der Bundeswehr erhalten. Mit einem Volumen von EUR3,6 Mio. ist es einer der größten Einzelaufträge in der Geschichte des Unternehmens. Die Lieferung ist für Q1/18 vorgesehen und wird Wachstum und Profitabilität in 2018 antreiben. In den kommenden Jahren wird SFC von zwei strukturellen Nachfragetrends profitieren. Im Security & Industry-Segment wird die Nachfrage nach verlässlichen und nachhaltigen netzunabhängigen Lösungen deutlich steigen, insbesondere im Verteidigungsbereich, der hohe Margen bietet. Dasselbe gilt für das Öl- & Gas-Segment, solange der Ölpreis über $50 pro Barrel bleibt. Aus unserer Sicht bedeutet das, dass SFC ab 2018E ein profitables Wachstumsunternehmen sein wird. Für 2018E & 2019E prognostizieren wir ein Umsatzwachstum von 20,5% und 16,1%. Wir erwarten positive EBIT-Margen von 4,0% und 6,5%, was zu verwässerten EPS von EUR0,13 und EUR0,36 führen sollte. Wir haben unsere Schätzungen deutlich angehoben. Unser neues Kursziel lautet EUR7,70 (bisher: EUR4,60). Wir bekräftigen unsere Hinzufügen-Empfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 4.60 to EUR 7.70. Abstract: SFC Energy has received a large order from the German Army. With a volume of EUR3.6m, this is one of the largest single orders in the history of the company. Delivery is slated for Q1/18 and will significantly boost growth and profitability in 2018. In the coming years, SFC will benefit from two structural demand trends. In the Security & Industry segment, demand for secure and sustainable off-grid energy solutions looks set to rise significantly, especially in the defence business, which offers high margins. The same is valid for the Oil & Gas segment, as long as the oil price remains above $50 per barrel. In our view, this means that from 2018E onwards, SFC will be a profitable growth company. For 2018E & 2019E, we forecast sales growth of 20.5% and 16.1%, respectively. We expect positive EBIT margins of 4.0% and 6.5%, which results in diluted EPS of EUR0.13 and EUR0.36, respectively. We have significantly increased our forecasts. Our new price target is EUR7.70 (previously: EUR4.60). We reiterate our Add rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15979.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

