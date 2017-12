The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BB35 XEUB DE0001135358 BUNDANL 04.07.2018 4,25% BOND BON EUR Y

CT BB36 XEUB DE0001135366 BUNDANL 04.07.2040 4,75% BOND BON EUR Y

CT BB37 XEUB DE0001135374 BUNDANL 04.01.2019 3,75% BOND BON EUR Y

CT BB38 XEUB DE0001135382 BUNDANL 04.07.2019 3,5% BOND BON EUR Y

CT BB39 XEUB DE0001135390 BUNDANL 04.01.2020 3,25% BOND BON EUR Y

CT BB40 XEUB DE0001135408 BUNDANL 04.07.2020 3% BOND BON EUR Y

CT BB41 XEUB DE0001135416 BUNDANL 04.09.2020 2,25% BOND BON EUR Y

CT BB42 XEUB DE0001135424 BUNDANL 04.01.2021 2,5% BOND BON EUR Y

CT BB43 XEUB DE0001135432 BUNDANL 04.07.2042 3,25% BOND BON EUR Y

CT BB44 XEUB DE0001135440 BUNDANL 04.07.2021 3,25% BOND BON EUR Y

CT BB45 XEUB DE0001135457 BUNDANL 04.09.2021 2,25% BOND BON EUR Y

CT BB46 XEUB DE0001135465 BUNDANL 04.01.2022 2% BOND BON EUR Y

CT BB47 XEUB DE0001135473 BUNDANL 04.07.2022 1,75% BOND BON EUR Y

CT BB48 XEUB DE0001135481 BUNDANL 04.07.2044 2,5% BOND BON EUR Y

CT BB49 XEUB DE0001135499 BUNDANL 04.09.2022 1,5% BOND BON EUR Y

CT BO65 XEUB DE0001141653 BUNDOBL 23.02.2018 0,5% S165 BOND BON EUR Y

CT BO66 XEUB DE0001141661 BUNDOBL 13.04.2018 0,25% S166 BOND BON EUR Y

CT BO67 XEUB DE0001141679 BUNDOBL 12.10.2018 1% S167 BOND BON EUR Y

CT BO68 XEUB DE0001141687 BUNDOBL 22.02.2019 1% S168 BOND BON EUR Y

CT BO69 XEUB DE0001141695 BUNDOBL 12.04.2019 0,5% S169 BOND BON EUR Y

CT BO70 XEUB DE0001141703 BUNDOBL 11.10.2019 0,25% S170 BOND BON EUR Y

CT BO71 XEUB DE0001141711 BUNDOBL 17.04.2020 S171 BOND BON EUR Y

CT BO72 XEUB DE0001141729 BUNDOBL 16.10.2020 0,25% S172 BOND BON EUR Y

CT BO73 XEUB DE0001141737 BUNDOBL 09.04.2021 S173 BOND BON EUR Y