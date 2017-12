The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BB58 XEUB DE0001102382 BUNDANL 15.08.2025 1% BOND BON EUR Y

CT BB59 XEUB DE0001102390 BUNDANL 15.02.2026 0,5% BOND BON EUR Y

CT BB60 XEUB DE0001102408 BUNDANL 15.08.2026 BOND BON EUR Y

CT BB62 XEUB DE0001102416 BUNDANL 15.02.2027 0,25% BOND BON EUR Y

CT BB63 XEUB DE0001102424 BUNDANL 15.08.2027 0,5% BOND BON EUR Y

CT BB64 XEUB DE0001102432 BUNDANL 15.08.2048 1,25% BOND BON EUR Y

CT BS53 XEUB DE0001104636 BUNDSCHATZ 16.03.2018 BOND BON EUR Y

CT BS54 XEUB DE0001104644 BUNDSCHATZ 15.06.2018 BOND BON EUR Y

CT BS55 XEUB DE0001104651 BUNDSCHATZ 14.09.2018 BOND BON EUR Y

CT BS56 XEUB DE0001104669 BUNDSCHATZ 14.12.2018 BOND BON EUR Y

CT BS57 XEUB DE0001104677 BUNDSCHATZ 15.03.2019 BOND BON EUR Y

CT BS58 XEUB DE0001104685 BUNDSCHATZ 14.06.2019 BOND BON EUR Y

CT BS59 XEUB DE0001104693 BUNDSCHATZ 13.09.2019 BOND BON EUR Y

CT BS60 XEUB DE0001104701 BUNDSCHATZ 13.12.2019 BOND BON EUR Y

CT BA92 XEUB DE0001134922 BUNDANL 04.01.2024 6,25% BOND BON EUR Y

CT BB04 XEUB DE0001135044 BUNDANL 04.07.2027 6,5% BOND BON EUR Y

CT BB06 XEUB DE0001135069 BUNDANL 04.01.2028 5,625% BOND BON EUR Y

CT BB08 XEUB DE0001135085 BUNDANL 04.07.2028 4,75% BOND BON EUR Y

CT BB14 XEUB DE0001135143 BUNDANL 04.01.2030 6,25% BOND BON EUR Y

CT BB17 XEUB DE0001135176 BUNDANL 04.01.2031 5,5% BOND BON EUR Y

CT BB22 XEUB DE0001135226 BUNDANL 04.07.2034 4,75% BOND BON EUR Y

CT BB27 XEUB DE0001135275 BUNDANL 04.01.2037 4% BOND BON EUR Y

CT BB32 XEUB DE0001135325 BUNDANL 04.07.2039 4,25% BOND BON EUR Y

CT BB34 XEUB DE0001135341 BUNDANL 04.01.2018 4% BOND BON EUR Y