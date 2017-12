The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT RAIC XEUB XS1681119167 RFLBNI 13.09.2024 0,375% AGEN BON EUR Y

CT O7KA XEUB XS1689595830 OKB 26.09.2024 0,25% AGEN BON EUR Y

CT 5AUL XEUB XS1701458017 ASFING 18.10.2024 0,25% AGEN BON EUR Y

CT KW4Y XEUB XS0561737577 KFW 22.12.2017 2,375% AGUS BON USD Y

CT KW5V XEUB XS0619263485 KFW 20.04.2018 3,125% AGUS BON USD Y

CT BD48 XEUB DE0001137677 BUBILL 10.01.2018 BILL BON EUR Y

CT BD49 XEUB DE0001137685 BUBILL 14.02.2018 BILL BON EUR Y

CT BD50 XEUB DE0001137693 BUBILL 14.03.2018 BILL BON EUR Y

CT BD51 XEUB DE0001137701 BUBILL 11.04.2018 BILL BON EUR Y

CT BD52 XEUB DE0001137719 BUBILL 16.05.2018 BILL BON EUR Y

CT BL52 XEUB DE0001030526 BUND I/L 15.04.2020 1,75% BOND BON EUR Y

CT BL53 XEUB DE0001030534 BUND I/L 15.04.2018 0,75% BOND BON EUR Y

CT BL54 XEUB DE0001030542 BUND I/L 15.04.2023 0,1% BOND BON EUR Y

CT BL55 XEUB DE0001030559 BUND I/L 15.04.2030 0,5% BOND BON EUR Y

CT BL56 XEUB DE0001030567 BUND I/L 15.04.2026 0,1% BOND BON EUR Y

CT BL57 XEUB DE0001030575 BUND I/L 15.04.2046 0,1% BOND BON EUR Y

CT BB50 XEUB DE0001102309 BUNDANL 15.02.2023 1,5% BOND BON EUR Y

CT BB51 XEUB DE0001102317 BUNDANL 15.05.2023 1,5% BOND BON EUR Y

CT BB52 XEUB DE0001102325 BUNDANL 15.08.2023 2% BOND BON EUR Y

CT BB53 XEUB DE0001102333 BUNDANL 15.02.2024 1,75% BOND BON EUR Y

CT BB54 XEUB DE0001102341 BUNDANL 15.08.2046 2,5% BOND BON EUR Y

CT BB55 XEUB DE0001102358 BUNDANL 15.05.2024 1,5% BOND BON EUR Y

CT BB56 XEUB DE0001102366 BUNDANL 15.08.2024 1% BOND BON EUR Y

CT BB57 XEUB DE0001102374 BUNDANL 15.02.2025 0,5% BOND BON EUR Y