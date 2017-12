The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT LRPE XEUB XS1379610675 RENTEN 16.03.2026 0,375% AGEN BON EUR Y

CT MF1C XEUB XS1382791546 MUNICIP FINANCE PLC 15.10.202 AGEN BON EUR Y

CT 3KMA XEUB XS1384915010 KOMMK 29.03.2023 0,25% AGEN BON EUR Y

CT F0NB XEUB XS1392927072 FINNVERA 13.04.2026 0,5% AGEN BON EUR Y

CT K54A XEUB XS1397023448 KOMMUN 20.04.2026 0,625% AGEN BON EUR Y

CT KW6E XEUB XS1414146669 KFW 30.05.2024 0,05% AGEN BON EUR Y

CT R6A2 XEUB XS1495631993 RLB OBEROEST 28.09.2026 0,375% AGEN BON EUR Y

CT MF1D XEUB XS1548533329 MUNICIP FINANCE PLC 26.11.202 AGEN BON EUR Y

CT 3KMC XEUB XS1550154626 KOMMK 16.02.2024 0,25% AGEN BON EUR Y

CT 5F59 XEUB XS1550202888 FMSW 16.01.2019 AGEN BON EUR Y

CT BW0D XEUB XS1551294926 FUNDIERT OEHG 1905 18.01.2027 AGEN BON EUR Y

CT 5F5B XEUB XS1556044763 FMSW 18.02.2019 AGEN BON EUR Y

CT SN0B XEUB XS1558472129 SNCF AGEN 02.02.2029 1,5% AGEN BON EUR Y

CT 0RBE XEUB XS1564325550 RENTEN 15.07.2024 0,25% AGEN BON EUR Y

CT YEBK XEUB XS1612940558 KFW 30.06.2025 0,25% AGEN BON EUR Y

CT F0NC XEUB XS1613374559 FINNVERA 17.05.2032 1,125% AGEN BON EUR Y

CT LRBA XEUB XS1615677280 RENTEN 18.05.2027 0,625% AGEN BON EUR Y

CT K54B XEUB XS1617533275 KOMMUN 24.05.2027 0,875% AGEN BON EUR Y

CT 3KMD XEUB XS1622415674 KOMMK 18.05.2027 0,75% AGEN BON EUR Y

CT N8E6 XEUB XS1626191107 NEDWBK 07.06.2024 0,25% AGEN BON EUR Y

CT N8E5 XEUB XS1626191792 NEDWBK 07.06.2032 1,25% AGEN BON EUR Y

CT 5F51 XEUB XS1669346485 FMSW 22.05.2020 AGEN BON EUR Y

CT 0RBC XEUB XS1673096829 RENTEN 29.08.2025 0,25% AGEN BON EUR Y

CT 3KMB XEUB XS1677766047 KOMMK 08.09.2022 AGEN BON EUR Y