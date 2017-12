The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1Z304 ERSTE GP BNK 17-28MTN1570 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSGV6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSGW4 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UC38 DZ BANK IS.A823 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UC95 DZ BANK IS.A829 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRB5 DEKA IHS MTN S 7577 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRC3 DEKA MTN SERIE 7578 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5H93 LB.HESS.THR.CARRARA12F/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5JA5 LB.HESS.THR.CARRARA12G/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP1007 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD01 BON EUR N

CA XFRA USU46009AE35 IRON MOUNTAIN INC. 17/28 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1490735740 INTL FIN. CORP. 16/26 ZO BD01 BON TRY N

CA XFRA XS1728038578 ENCE ENERGIA 17-25 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1736944239 VESTEDA FIN. 17/32 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1738511978 ICELD 17/22 MTN BD01 BON EUR N

CA PX0 XFRA AU000000PXX5 POLARX LTD EQ00 EQU EUR N

CA DOZB XFRA CA0563621063 BACKSTAGEPLAY INC. EQ00 EQU EUR N

CA 24GN XFRA IM00BYT32K14 VELTYCO GROUP PLC EQ00 EQU EUR N