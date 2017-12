The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT LRPD XEUB XS0994797529 RENTEN 19.11.2020 1,375% AGEN BON EUR Y

CT BN0L XEUB XS1014773128 BKNG 14.01.2021 1,875% AGEN BON EUR Y

CT N8EX XEUB XS1022812330 NEDWBK 28.01.2019 1,125% AGEN BON EUR Y

CT 0KA3 XEUB XS1033673440 KOMM 19.02.2021 1,625% AGEN BON EUR Y

CT N8ET XEUB XS1040151315 NEDWBK 05.03.2018 0,75% AGEN BON EUR Y

CT DB8K XEUB XS1045386494 DBHNGR 19.03.2029 2,75% AGEN BON EUR Y

CT BN0N XEUB XS1046410830 BKNG 19.03.2019 1% AGEN BON EUR Y

CT 5AUK XEUB XS1055095704 ASFING 09.04.2021 1,375% AGEN BON EUR Y

CT LRBE XEUB XS1069776232 RENTEN 20.05.2022 1,25% AGEN BON EUR Y

CT ZZXH XEUB XS1071747023 OBND 28.05.2029 2,25% AGEN BON EUR Y

CT KW6C XEUB XS1087815483 KFW 22.07.2019 0,375% AGEN BON EUR Y

CT ZZXJ XEUB XS1138366445 OBND 18.11.2024 1% AGEN BON EUR Y

CT LRBR XEUB XS1192872866 RENTEN 20.02.2030 0,625% AGEN BON EUR Y

CT B2NA XEUB XS1280394229 BKNG 26.08.2022 0,5% AGEN BON EUR Y

CT N8EB XEUB XS1284550941 NEDWBK 03.09.2025 1% AGEN BON EUR Y

CT 5AUB XEUB XS1291264775 ASFING 15.09.2022 0,625% AGEN BON EUR Y

CT F0NA XEUB XS1294518318 FINNVERA 22.09.2022 0,625% AGEN BON EUR Y

CT KW0F XEUB XS1311459694 KFW 27.10.2020 0,125% AGEN BON EUR Y

CT N8E2 XEUB XS1312042648 NEDWBK 27.10.2022 0,5% AGEN BON EUR Y

CT LRBU XEUB XS1324535514 RENTEN 24.11.2022 0,25% AGEN BON EUR Y

CT BN2R XEUB XS1342516629 BKNG 12.01.2026 1% AGEN BON EUR Y

CT N8E3 XEUB XS1346315382 NEDWBK 19.01.2023 0,5% AGEN BON EUR Y

CT AF9D XEUB XS1361120238 AFD 31.03.2021 0,125% AGEN BON EUR Y

CT B2N2 XEUB XS1368698251 BKNG 22.02.2023 0,25% AGEN BON EUR Y