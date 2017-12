The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B042999 UNICR.BK AUS. 13-17 3 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0114634493 CIE F.FONCIER 10-17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DZ3QDC5 DZ BANK IS.E.7731 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH2P15 HSH NORDBANK OPF 07/17VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB38H3 LBB PF.S.433 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW8VG2 LBBW OPF.1214 BD00 BON EUR N

CA XFRA HU0000402821 HUNGARY 14-17 FLR BD00 BON HUF N

CA XFRA XS0868359166 SAMRUK-ENERGY 12/17 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000MHB0162 MUENCH.HYP.BK.PF 390 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB37N8 NORDLB IHS S.851 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB8F91 LBHT OPF MTN 07/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0000471484 ORANGE 02/17 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA US90261XEM02 UBS (STAMFORD BR.) 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0562856012 BNP PARIBAS 10/17 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA FR0012171221 LVMH 14/17 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA US3135G0RT27 FED.NATL MTGE 12/17 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0267456084 BCO DE SABADELL 06/UND. BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0350495171 GENERAL ELEC.08/17FLR MTN BD02 BON USD N