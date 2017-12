The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT ENWF XEUB XS0671138377 COFE 31.08.2021 2,875% AGEN BON EUR Y

CT E2B3 XEUB XS0676294696 EIB 15.09.2021 2,75% AGEN BON EUR Y

CT EI73 XEUB XS0692728511 EIB 15.10.2018 2,5% AGEN BON EUR Y

CT I5CT XEUB XS0740606768 ICO 01.02.2018 4,875% AGEN BON EUR Y

CT E2BF XEUB XS0748631164 EIB 16.03.2020 2,625% AGEN BON EUR Y

CT E5BC XEUB XS0752034206 EIB 14.03.2042 3,625% AGEN BON EUR Y

CT E2B4 XEUB XS0755873253 EIB 15.04.2027 3,5% AGEN BON EUR Y

CT N8EP XEUB XS0765298095 NEDWBK 28.03.2022 3% AGEN BON EUR Y

CT LRPA XEUB XS0780331004 RENTEN 11.05.2020 1,875% AGEN BON EUR Y

CT LRBF XEUB XS0795453769 RENTEN 01.10.2019 1,625% AGEN BON EUR Y

CT N8EV XEUB XS0820548716 NEDWBK 23.08.2019 1,625% AGEN BON EUR Y

CT BN0E XEUB XS0873878283 BKNG 15.04.2020 1,5% AGEN BON EUR Y

CT E5B0 XEUB XS0878567394 EIB 13.07.2018 1% AGEN BON EUR Y

CT EI76 XEUB XS0903345220 EIB 15.07.2020 1,5% AGEN BON EUR Y

CT BN2P XEUB XS0933677071 BKNG 21.05.2018 0,75% AGEN BON EUR Y

CT ZZXF XEUB XS0949964810 OBND 04.07.2023 2,25% AGEN BON EUR Y

CT N8EC XEUB XS0951381523 NEDWBK 09.07.2020 1,75% AGEN BON EUR Y

CT B2NK XEUB XS0953222550 BKNG 17.07.2023 2,25% AGEN BON EUR Y

CT 5F53 XEUB XS0963874234 FMSW 03.09.2018 1,125% AGEN BON EUR Y

CT 0KAD XEUB XS0973424152 KOMM 25.09.2018 1,625% AGEN BON EUR Y

CT RAI2 XEUB XS0975766295 RFLBNI 02.10.2020 1,75% AGEN BON EUR Y

CT 5AUE XEUB XS0982549197 ASFING 21.10.2020 1,75% AGEN BON EUR Y

CT ZZXG XEUB XS0984087204 OBND 24.10.2033 3% AGEN BON EUR Y

CT B2NX XEUB XS0986065992 BKNG 29.10.2018 1,25% AGEN BON EUR Y