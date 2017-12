FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TYIA XFRA IE00BY7QL619 JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 0.220 EUR

XRQC XFRA LU0203975197 ROBECO BP GL PREM.EQ.B EO 1.240 EUR

ZZR8 XFRA LU1479563717 AGIF-ALLIANZ THEMATIC.AEO 0.291 EUR

AH8Z XFRA LU0856992614 AGIF-AL.AD.FX.IN.SH.D.AEO 1.941 EUR

821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.012 EUR