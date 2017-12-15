FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.12.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TYIA XFRA IE00BY7QL619 JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 0.220 EUR
XRQC XFRA LU0203975197 ROBECO BP GL PREM.EQ.B EO 1.240 EUR
ZZR8 XFRA LU1479563717 AGIF-ALLIANZ THEMATIC.AEO 0.291 EUR
AH8Z XFRA LU0856992614 AGIF-AL.AD.FX.IN.SH.D.AEO 1.941 EUR
821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.012 EUR
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TYIA XFRA IE00BY7QL619 JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 0.220 EUR
XRQC XFRA LU0203975197 ROBECO BP GL PREM.EQ.B EO 1.240 EUR
ZZR8 XFRA LU1479563717 AGIF-ALLIANZ THEMATIC.AEO 0.291 EUR
AH8Z XFRA LU0856992614 AGIF-AL.AD.FX.IN.SH.D.AEO 1.941 EUR
821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.012 EUR