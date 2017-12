The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT ESMN XEUB EU000A1Z98F2 ESMTB 19.04.2018 AGEN BON EUR Y

CT CPRA XEUB IT0005025389 CDEP 31.05.2021 2,75% AGEN BON EUR Y

CT EI7F XEUB XS0196448129 EIB 15.04.2020 4,625% AGEN BON EUR Y

CT N8EK XEUB XS0212342066 NEDWBK 17.02.2020 3,875% AGEN BON EUR Y

CT EI7I XEUB XS0219724878 EIB 15.10.2037 4% AGEN BON EUR Y

CT E5BF XEUB XS0290050524 EIB 15.04.2024 4,125% AGEN BON EUR Y

CT E5BX XEUB XS0412826579 EIB 15.04.2019 4,25% AGEN BON EUR Y

CT E2BL XEUB XS0427291751 EIB 15.10.2025 4,5% AGEN BON EUR Y

CT 5AUF XEUB XS0438332271 ASFING 08.07.2019 4,375% AGEN BON EUR Y

CT B2NP XEUB XS0463097237 BKNG 04.11.2019 3,875% AGEN BON EUR Y

CT B2ND XEUB XS0478263816 BKNG 14.01.2020 3,75% AGEN BON EUR Y

CT EI7G XEUB XS0505157965 EIB 15.04.2030 4% AGEN BON EUR Y

CT EI7P XEUB XS0518184667 EIB 15.03.2018 2,625% AGEN BON EUR Y

CT ZZXD XEUB XS0520578096 OBND 30.06.2025 3,875% AGEN BON EUR Y

CT ENWE XEUB XS0524597613 COFE 13.07.2020 3% AGEN BON EUR Y

CT BN2M XEUB XS0537711144 BKNG 01.09.2020 2,625% AGEN BON EUR Y

CT EI71 XEUB XS0541909213 EIB 16.09.2019 2,5% AGEN BON EUR Y

CT 5AUH XEUB XS0542825160 ASFING 22.09.2025 3,375% AGEN BON EUR Y

CT XEUB XS0544644957 EIB 28.09.2022 3% AGEN BON EUR Y

CT LRBZ XEUB XS0597914273 RENTEN 02.03.2018 3,125% AGEN BON EUR Y

CT B2NC XEUB XS0630644168 BKNG 26.05.2023 3,875% AGEN BON EUR Y

CT LRBT XEUB XS0652914366 RENTEN 20.02.2019 2% AGEN BON EUR Y

CT EI7A XEUB XS0669743246 EIB 15.03.2019 2,5% AGEN BON EUR Y

CT LRBC XEUB XS0670798171 RENTEN 30.08.2021 2,875% AGEN BON EUR Y