FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EXW1 XFRA DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.083 EUR

EXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.174 EUR

EXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.158 EUR

EXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.210 EUR

AZJ XFRA US0044461004 ACETO CORP. DL-,01 0.055 EUR

1N31 XFRA US6525262035 NEWTEK BUSINE.SVCS DL-,02 0.372 EUR

RKCI XFRA AT0000805361 RAIFF.NACHHALTIGK.-MIX RT 0.130 EUR

AH8X XFRA LU0766462104 AGIF-A.INC.+GWTH A H2-EO 5.640 EUR

NKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.169 EUR

BT2D XFRA LU0337414485 BANTLEON OP.-BANT.OP.L PA 2.040 EUR

DJE3 XFRA LU0256883843 AGIF-EOLAND EQU.GRTH I EO 20.044 EUR

9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.175 EUR

AZHI XFRA LU0348744763 AGIF-INDONESIA EQU.A DL 0.033 EUR

AZHQ XFRA LU0256880153 AGIF-EUR.EQU.GRTH I EO 29.494 EUR

FK8Z XFRA DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANCE 0.070 EUR

AH80 XFRA LU0414045582 AGIF-ALL.EUR.EQU.DIV. AEO 3.703 EUR

DJEF XFRA LU0293315023 AGIF-EUR.SM.CAP EQ.A EO 1.875 EUR

UQ2G XFRA LU0348735423 AGIF-H.KONG EQU.A DL 2.477 EUR

DJE7 XFRA LU0811903136 AGIF-EUR.EQU.GRTH P2 EO 22.403 EUR

LXFP XFRA LU0279509904 ETHNA-DEFENSIV INH.A 2.887 EUR

S0B XFRA MX01GS000004 GRPO SANBORNS SA DE CV B1 0.020 EUR

DJEC XFRA LU0256839944 AGIF-EOLAND EQU.GRTH A EO 1.402 EUR

AH8H XFRA LU0348798009 AGIF-THAILAND EQU.A EO 4.363 EUR

K1A8 XFRA AT0000799861 KEPLER VORSORGE REN.ANT.A 1.150 EUR

1GH XFRA DK0060124691 GABRIEL HOLD. NAM. DK 20 1.028 EUR

6LA XFRA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A 0.702 EUR

BN91 XFRA US064058AD28 THE BK OF NY MELLON DEP.E 0.024 %

60A XFRA IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC DL 1 0.135 EUR

TZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044 0.076 EUR

HM9 XFRA US4403271046 HORACE MANN EDUC. DL-,001 0.233 EUR

XQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.144 EUR

NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.402 EUR

BT2B XFRA LU0337413677 BANTLEON OP.-BANT.OP.S PA 0.564 EUR

AZHA XFRA LU0908554255 AGIF-A.EUR.EQ.GRO.SEL.AEO 1.362 EUR

K1AN XFRA AT0000969787 KEPLER VORSORGE MIX.R A 2.000 EUR