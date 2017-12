The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT EF8Z XEUB EU000A1G0D39 EFSF 17.10.2023 0,125% AGEN BON EUR Y

CT EF8A XEUB EU000A1G0DC6 EFSF 20.01.2023 0,5% AGEN BON EUR Y

CT EF8B XEUB EU000A1G0DD4 EFSF 17.02.2045 1,2% AGEN BON EUR Y

CT EF8G XEUB EU000A1G0DE2 EFSF 28.04.2025 0,2% AGEN BON EUR Y

CT EF8M XEUB EU000A1G0DF9 EFSF 04.11.2019 0,125% AGEN BON EUR Y

CT EF8N XEUB EU000A1G0DG7 EFSF 19.01.2021 0,1% AGEN BON EUR Y

CT EF8P XEUB EU000A1G0DH5 EFSF 31.05.2026 0,4% AGEN BON EUR Y

CT EF8Q XEUB EU000A1G0DJ1 EFSF 31.05.2047 1,375% AGEN BON EUR Y

CT EF8R XEUB EU000A1G0DK9 EFSF 17.11.2022 AGEN BON EUR Y

CT EF8E XEUB EU000A1G0DL7 EFSF 13.02.2043 1,7% AGEN BON EUR Y

CT EF8T XEUB EU000A1G0DM5 EFSF 29.03.2021 AGEN BON EUR Y

CT EF8S XEUB EU000A1G0DN3 EFSF 28.02.2056 2% AGEN BON EUR Y

CT EF8U XEUB EU000A1G0DQ6 EFSF 11.10.2024 0,375% AGEN BON EUR Y

CT XEUB EU000A1G0DR4 EFSF 03.05.2027 0,75% AGEN BON EUR Y

CT EF8W XEUB EU000A1G0DT0 EFSF 24.05.2033 1,25% AGEN BON EUR Y

CT EF8X XEUB EU000A1G0DV6 EFSF 11.07.2025 0,5% AGEN BON EUR Y

CT EF8J XEUB EU000A1G0DW4 EFSF 10.07.2048 1,8% AGEN BON EUR Y

CT EF8Y XEUB EU000A1G0DY0 EFSF 26.07.2027 0,875% AGEN BON EUR Y

CT ESQ8 XEUB EU000A1U9910 ESM 03.11.2020 0,1% AGEN BON EUR Y

CT ESMD XEUB EU000A1U9951 ESM 22.04.2024 0,125% AGEN BON EUR Y

CT EOSB XEUB EU000A1Z9774 ESMTB 21.12.2017 AGEN BON EUR Y

CT ESME XEUB EU000A1Z9790 ESMTB 25.01.2018 AGEN BON EUR Y

CT ESMF XEUB EU000A1Z98D7 ESMTB 22.03.2018 AGEN BON EUR Y

CT ESMG XEUB EU000A1Z98E5 ESMTB 11.01.2018 AGEN BON EUR Y