FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.211 EUR

WY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.562 EUR

TUL1 XFRA US9001112047 TURKCELL ILETISIM H.2,5/1 0.244 EUR

S9Q XFRA US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01 0.085 EUR

MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.254 EUR

JBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.085 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.038 EUR

HU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.093 EUR

AHC XFRA US42809H1077 HESS CORP. DL 1 0.211 EUR

GR3 XFRA US3976241071 GREIF INC. CL.A 0.355 EUR

FC6A XFRA US31946M1036 FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 0.296 EUR

EAC XFRA US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.474 EUR

DGY XFRA US2333311072 DTE EN. CO. 0.746 EUR

CH1A XFRA US12541W2098 C.H. ROB. WORLDWIDE NEW 0.389 EUR

XPH XFRA US0320951017 AMPHENOL CORP. A DL-,001 0.161 EUR

TUL XFRA TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM TN 1 0.099 EUR

5OH XFRA MX01OH010006 OHL MEXICO S.A.B. DE C.V. 0.018 EUR

FK8U XFRA DE000DK1CJP5 DEKASTRUKTUR: 5 CHANCE 1.740 EUR

UIGD XFRA DE000A0M7WP7 RW PORTFOLIO STRATEGIE UI 1.350 EUR

AH82 XFRA LU0348825174 AGIF-CHINA EQUITY A EO 0.536 EUR

UQ29 XFRA LU0348798264 AGIF-THAILAND EQU.A DL 0.288 EUR

UQ27 XFRA LU0348783233 AGIF-ORIENTAL INCOME A DL 0.252 EUR

UQ28 XFRA LU0348744680 AGIF-INDONESIA EQU.A EO 2.375 EUR

ALW2 XFRA LU1111122583 AGIF-AL.EU.EQ.DI.AKTZA2EO 4.460 EUR

EXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.549 EUR

EXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.032 EUR

EXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.076 EUR

EXXU XFRA DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.214 EUR

EXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.089 EUR

EXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.074 EUR

KWS XFRA DE0007074007 KWS SAAT SE O.N. 3.200 EUR

EXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.546 EUR

EXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.108 EUR

EXSD XFRA DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.196 EUR

EXSC XFRA DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.150 EUR