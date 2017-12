Exklusiv-Interview mit Hans-Jürgen Friedrich. Zum Abschluss des Jahres haben wir mit dem Anleihen-Experten Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG und Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds, über das Jahr 2017 am KMU-Anleihen-Markt und die Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS gesprochen, selbstverständlich nicht ohne schon einmal auf das Jahr 2018 zu blicken.

Anleihen Finder: Hallo Herr Friedrich, welches Fazit ziehen Sie für das auslaufende Jahr 2017 am KMU-Anleihen-Markt?

Hans-Jürgen Friedrich: Wir hatten ja bereits zum Jahreswechsel 2016/2017 prognostiziert, dass sich im laufenden Jahr eine Beruhigung und der Trend zu mehr Professionalität durchsetzen werden. Die großen Ausfälle in diesem Marktsegment liegen hinter uns. Die emissionsbegleitenden Banken als auch die Emittenten hatten ja schon mit Einführung des Best-Practice-Guide durch die Börse Frankfurt begonnen, die Handlungsempfehlungen zu beachten. Das ist für alle Beteiligten eine erfreuliche Entwicklung, die sich nach meiner Meinung erst in diesem Jahr auswirkte und auch wegen der Einführung der MiFiD-Richtlinie fortschreiten wird. Die zahlreichen Platzierungserfolge von Emissionen in diesem Jahr belegen, dass die angemahnten Hausaufgaben gemacht werden.

Anleihen Finder: Welche Emittenten würden Sie als "Gewinner in 2017" bezeichnen?

Hans-Jürgen Friedrich: Unternehmen wie zum Beispiel Alfmeier, SNP AG, ALBA , Demire konnten ihr Geschäftsmodell so erfolgreich weiterentwickeln, dass die Anleihen in Kalenderjahr 2017 vorzeitig zurückgezahlt wurden. Hier wurden die von den Emittenten in den Wertpapierbedingungen eingebauten Call-Optionen zur vorzeiteigen Rückzahlung genutzt. Die erfreulichen betriebswirtschaftlichen Entwicklungen bei der MetalCorp, der PCC, der Euroboden und der Neuen Zahnradwerke Leipzig wurden genutzt, um frühzeitig die Anschlussfinanzierung sicherzustellen. Gewinner sind nicht nur die Emittenten, sondern auch die privaten und institutionellen Anleger. Überzeugt haben mich vor allem die deutlich verbesserte Professionalität der Emittenten und der emissionsbegleitenden Institute. Wenn die Ausrichtung an Qualität in den Dokumentationen und der Kommunikation so weiter fortgeführt wird, profitieren alle Marktteilnehmer. Das gibt dem Markt die gewünschte Seriosität und Integrität zurück.

Anleihen Finder: Welche Einschätzung wagen Sie für den Markt in 2018?

Hans-Jürgen Friedrich: Die erneute Anpassung der Eigenkapital- ...

