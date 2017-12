Hamburg - Die FED hat auf ihrer Zinssitzung am 13. Dezember wie erwartet die Zielspanne für die FED Funds Rate um 25 BO auf 1,25% bis 1,50% erhöht - die dritte Zinsanhebung in diesem Jahr, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Renditen der T-Notes seien in Reaktion auf die Entscheidung zurückgegangen, hätten sich aber zuletzt wieder etwas erholt. Der Zinsschritt sei mit zwei Gegenstimmen beschlossen worden, die für eine unveränderte Zielspanne plädiert hätten. Die Bunds würden auf Wochensicht etwas höher rentieren, eine große Resonanz auf die FED-Zinserhöhung sei aber nicht zu beobachten. Für 2018 gehe die FED unverändert von drei Zinsschritten aus.

