Nach dem Allzeithoch bei 176,24 USD am 8. November ist die Apple-Aktie in eine Konsolidierung übergegangen. Diese nimmt nun die Form einer Flagge an, was prompt für neue Aufwärtsfantasie sorgt. Wann die neuen Signale greifbar werden könnten und auf welche Haltezonen dabei zu achten ist, erfahren Sie im aktuellen Video. Fokus Wallstreet ist ein Ausblick rund um Themen zum US-Markt. Aus charttechnischer Sicht analysiert Sebastian Hoffmann aktuell spannende Werte bzw. Indizes.