Liebe Leser,

seit mehreren Jahren bewegte sich die Phoenix Solar-Aktie nun schon in einem Abwärtstrend, der nun in der Insolvenz der Gesellschaft endete. Die Aktie verlor nach Bekanntwerden der drohenden Insolvenz kräftig an Wert und ging von über 1,40 Euro ging auf unter 0,20 Euro zurück.

Einschätzungen zum Chartbild der Aktie: Insolvenz macht charttechnische Analyse überflüssig!

Die Insolvenz kam durch einen amerikanischen Großkunden zustande, der 8 Mio. USD von Phoenix ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...