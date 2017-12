Liebe Leser,

nur weil wir am gleichen Berg klettern, muss uns doch nicht die Seilschaft von Innogy und RWE gleich mit in die Tiefe ziehen. Diese Gedanken haben sich einige Anleger gemacht, allein, es hat nichts genutzt. Nach der Gewinnwarnung von Innogy und dem folgenden Absturz, der auch die Mutter RWE betraf, wurde E.ON als Energieversorger gleich mit in Sippenhaft genommen und hatte der Talfahrt zu folgen. Knapp 5 % verlor der Wert und fiel dabei auf die 200 Tage Linie bei 8,95 Euro ... (Stefan Klotter)

Den vollständigen Artikel lesen ...