...aber Langfristinvestoren haben dennoch ihren Spaß. Quartalszahlen werden stets extrem kritisch hinterfragt, besonders das Cloudgeschäft. Es wächst stets prozentual hoch zweistellig, wird aber immer kritisch beäugt. So auch jetzt. 44 % Wachstum im Cloudgeschäft gelten als Enttäuschung, was im Kurs mit Abschlägen quittiert wurde. 10 % Gewinnplus insgesamt rücken in den Hintergrund. Wir haben am Kurs des CEO Mark Hurd wenig auszusetzen. Solide gemacht, ohne Übertreibungen im Kurs und einem KGV um die 15 bis 16 für das nächste Jahr. Abschläge zwischen 5 und 10 % wären ein sofortiger Zukauf.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



