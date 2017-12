Rund 8.000 Gläubiger der insolventen Magellan Maritime Services haben in dieser Woche eine Abschlagszahlung in Höhe von insgesamt etwa 100 Millionen Euro erhalten. Ende nächsten Jahres soll eine vorläufige Insolvenzquote feststehen.Es ist immerhin ein kleines vorweihnachtliches Trostpflaster, das den geprellten Anlegern der Magellan-Container nun zuteil wurde: Wie der Insolvenzverwalter Peter-Alexander Borchardt von der Hamburger Kanzlei Reimer Rechtsanwälte mitteilt, sind in diesen Tagen Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt rund 100 Millionen Euro an die Investoren geleistet worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...