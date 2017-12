Mit quietschenden Reifen befindet sich die Volkswagen-Aktie seit Anfang September im Rally-Modus und legte seitdem um mehr als 30 Prozent zu. Noch ist sie allerdings weit entfernt vom Allzeithoch von März 2015 bei 262,45 Euro. Der nächste Schritt, den die Aktie auf dem Weg zurück zu alten Höhen zu gehen hätte, wäre das Erreichen der runden Zahl von 200 Euro, über der sie zuletzt vor mehr als zwei Jahren notiert war. Mit der aktuell ansteigenden Tendenz, die zuletzt ein Jahreshoch bei 179,30 Euro hervorbrachte, scheint die Möglichkeit zu bestehen, im neuen Jahr auch neue Höhen in Angriff zu nehmen. Hiervon gehen auch zahlreiche Analysten aus und formulierten zuletzt mehrere Kursziele über 200 Euro. Die HSBC hob ihr Ziel in einer seit gestern vorliegenden Branchenstudie von 188 auf 206 Euro an. Die Kollegen von Barclays bestätigten ihre Annahme von 195 Euro und erklärten, dass der verbesserte Ausblick für den Produkt- und Regionalmix noch nicht vollständig im Kurs enthalten sei. Weit aus den Fenster lehnte sich Goldman Sachs und erhöhte sein Kursziel von 210 auf 250 Euro, da der Markt weiterhin die Ergebniskraft des Wolfsburger Autobauers unterschätze, so die Begründung. Ins ...

