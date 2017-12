Ob mit Turnaround oder Übernahmephantasien durch den Einstieg eines Großakionärs, die Alno Aktie wurde immer wieder mit diversen Kursphantasien bzw. Kurstreibern in Verbindung gebracht. Irgendjemand wird sich schon finden lassen, der das Ruder operativ herumreißt und den, ständig in den "roten Zahlen" steckenden, Betrieb wieder in die Gewinnzone bringt. Bewahrheitet haben sich diese Phtantasien, wie man am Aktienkurs erkennen kann, zum Nachteil der Mitarbeiter und Aktionäre leider nie. Insolvenz ...

