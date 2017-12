BRÜSSEL (dpa-AFX) - Eine Reihe von EU-Staats- und Regierungschefs hat sich zufrieden zum bisherigen Verlauf der Brexit-Gespräche geäußert. "Ich denke wir können den Briten gut vertrauen, wir sitzen alle in einem Boot, haben alle das gleiche Interesse", sagte Österreichs Kanzler Christian Kern am Freitag in Brüssel. "Ich denke, wir sollten das von Frau May Erreichte respektieren." Der Abschluss der ersten Verhandlungsphase sei jedoch erst der Beginn eines Marathonlaufs.

Ungarns Regierungschefs Viktor Orban meinte, May sei sehr gut darin, die Interessen Großbritanniens zu vertreten. "Sie ist eine wundervolle Person."

Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite zeigte sich überzeugt, dass nun die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen eingeleitet werden könne.

Die EU-Kommission hatte in den Gesprächen mit der britischen Regierung zuletzt "ausreichenden Fortschritt" attestiert, um die zweite Verhandlungsphase über den Rahmen für die künftigen Beziehungen und eine mögliche Übergangsphase nach dem Brexit Ende März 2019 einzuleiten. Die 27 übrigen Staats- und Regierungschefs werden dafür am Freitag in Brüssel voraussichtlich grünes Licht geben./asa/DP/jha

