15.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Volksbanken (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Im Herbst 2016 hat der Volksbanken-Verbund mit der "KMU-Milliarde" eine Finanzierungsoffensive ausgerufen. Das Ziel: Österreichische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit einer Milliarde Euro an neuen Krediten zu versorgen. Nach elf Monaten wurde nun das Zielvolumen erreicht und 3.513 Kredite in Höhe von insgesamt 1,04 Milliarden Euro ausgegeben. "Die Volksbanken waren immer schon ein verlässlicher Partner der kleinen und mittleren Betriebe in Österreich. Dank der KMU-Milliarde haben...

Den vollständigen Artikel lesen ...