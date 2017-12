FRANKFURT (Dow Jones)--Von Jahresend- oder Weihnachstrally weiter keine Spur: mangels neuer Impulse setzt sich am Freitagvormittag die jüngste leicht abwärts gerichtete Seitwärtstendenz an den europäischen Aktienmärkten fort. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind leicht negativ. In den USA gibt es möglicherweise neue Probleme bei der Durchsetzung der Steuerreform: ein republikanischer Senator fordert eine Nachbesserung im Entwurf, über den in Kürze abgestimmt werden soll.

Weil es in dieser Woche seitens der US-Notenbank oder der EZB keine die Aktienmärkte stützenden Aussagen gegeben habe, blieben die Märkte zunächst sich selbst überlassen, heißt es. Der DAX gibt in diesem Umfeld um 0,2 Prozent nach auf 13.042 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,1 Prozent auf 3.553 Zähler. Am Anleihemarkt steigen die Kurse weiter, die Renditen sinken also. Weil die EZB für die nächsten Jahre weiter eine Inflationsrate unter ihrem Zielwert erwartet, bleibt das Zinsniveau gedrückt.

Im Verlauf des Handels könnte der große Verfalltag für zumindest kurzfristige Ausschläge bei Indizes und Einzelaktien sorgen. Angesichts der möglicherweise erhöhten Volatilität durch den Verfall zunächst bei den Futures und Optionen auf die Indizes wird für den DAX ein Durchbruch unter die 13.000er Marke befürchtet.

Personalien rücken Airbus in den Fokus

Negativer Ausreißer ist die H&M-Aktie. Sie knickt um 12,7 Prozent ein. Börsianer sprechen von einer schweren Enttäuschung. Entgegen den Erwartungen ging der Umsatz im vierten Quartal um 4 Prozent zurück. "Eine gewisse saisonale Schwäche war ja schon bei Inditex erkennbar, aber das ist grottig", kommentiert ein Händler. Inditex geben um 0,8 Prozent nach.

Airbus zeigen sich dagegen kaum bewegt von bevorstehenden Änderungen an der Unternehmensspitze. Nachdem es entsprechende Gerüchte zuletzt bereits gab, hat Airbus mitgeteilt, dass Unternehmenschef Tom Enders seinen bis 2019 laufenden Vertrag nicht verlängern wird. Außerdem verlässt die Nummer zwei, Fabrice Bregier, schon im Februar 2018 den Flugzeugbauer. Im Handel tut man sich mit der Einschätzung der möglichen Reaktion der Airbus-Aktie schwer. "Positiv ist, dass es die Spekulationen schnell beendet und Klarheit schafft", sagt ein Händler. Über der Aktie könne nun aber noch lange eine gewisse Unsicherheit hängen.

Das etwas enttäuschende Cloud-Geschäft von Oracle sorgt bei den Kursen von Aktien von Branchen-Unternehmen wie SAP, Cancom und Dassault Systeme für Abgaben um 0,7 Prozent. Oracle hatten nachbörslich in den USA um fast 7 Prozent nachgegeben.

Tendenziell positiv, wenn auch eher langfristig, für Deutsche Telekom wird die Entscheidung der US-Behörden zum Ende der Netzneutralität im Internet gewertet. Die Deutsche Telekom sei dort mit ihrer Tochter T-Mobile US gut aufgestellt. Die Zusammenlegung des Geschäfts in den Niederlanden mit Tele2 treibt derweil den Kurs des Partners um 3,1 Prozent an. Dies bringe nach drei Jahren mit rund 150 Millionen Euro hohe Synergien pro Jahr, heißt es. Deutsche Telekom tendieren kaum verändert.

Kein Tag mehr ohne Steinhoff

Weiter für Gesprächsstoff sorgt der in einer Bilanzfälschungskrise steckende Möbelhändler Steinhoff. Nach dem Unternehmenschef hat nun auch der Aufsichtsratschef und Großaktionär Christo Wiese seinen Hut genommen. Er setze sich mit seinem Rückzug für eine unabhängige Leitung des Unternehmens ein, sagte Wiese. Mit Wieses Abgang verbunden ist ein Zwangsverkauf seiner Aktien durch ein Bankenkonsortium. Diese waren als Kreditsicherheit für einen Stimmrechts-Pool abgegeben worden. Damit könne ein Neuanfang bei Steinhoff eingeläutet werden, heißt es im Handel.

"Die Aktien wurden ohne Rücksicht auf Verluste auf den Markt geworfen, was den Kurseinbruch erklärt", so ein Händler. Da der Verkauf nun abgeschlossen sei, sei ein großer Aktienüberhang und damit Belastungsfaktor weg vom Markt. Steinhoff zeigen sich zunächst aber weiter unter Druck und geben um 8 Prozent nach.

Euro stabilisiert

Am Devisenmarkt tut sich wenig. Der Euro hat sich nach seinem Rücksetzer vom Vortag stabilisiert und liegt wenig verändert bei 1,1785 Dollar. Dass die EZB bis 2020 mit einer Inflation unter ihrem Zielwert rechnet, hatte dem Euro am Vortag zugesetzt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.553,62 -0,07 -2,60 8,00 Stoxx-50 3.183,60 -0,10 -3,25 5,75 DAX 13.037,72 -0,23 -30,36 13,56 MDAX 25.977,86 -0,36 -93,16 17,08 TecDAX 2.514,56 -0,84 -21,27 38,79 SDAX 11.663,49 0,03 3,90 22,52 FTSE 7.442,75 -0,07 -5,37 4,20 CAC 5.349,70 -0,14 -7,44 10,02 Bund-Future 163,54 0,02 2,3 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:52 Do, 17:45 % YTD EUR/USD 1,1790 -0,02% 1,1793 1,1771 +12,1% EUR/JPY 132,20 -0,09% 132,32 132,50 +7,5% EUR/CHF 1,1649 -0,05% 1,1655 1,1655 +8,8% EUR/GBP 0,8772 -0,11% 0,8781 1,1406 +2,9% USD/JPY 112,13 -0,04% 112,18 112,57 -4,1% GBP/USD 1,3441 +0,05% 1,3434 1,3427 +8,9% Bitcoin BTC/USD 17.127,56 +4,69% 17.256,95 16.306,87 1.694,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,36 57,04 +0,6% 0,32 +0,7% Brent/ICE 63,66 63,31 +0,6% 0,35 +8,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,80 1.254,38 +0,2% +2,43 +9,2% Silber (Spot) 15,97 15,90 +0,4% +0,07 +0,3% Platin (Spot) 882,75 883,00 -0,0% -0,25 -2,3% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,2% +0,01 +21,0%

