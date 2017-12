Der EU-Gipfel wird grünes Licht für die zweite Brexit-Phase geben. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erwartet zwar erheblich schwierigere Verhandlungen als bei der ersten Phase. Insgesamt herrscht aber Optimismus.

Der EU-Gipfel in Brüssel wird nach Angaben der litauischen Präsidentin Dalia Grybauskaite am Freitag grünes Licht für den Beginn der zweiten Phase der Brexit-Gespräche geben. "Wir werden das Mandat geben, damit die Kommission und wir uns auf die Verhandlungen über das künftige Verhältnis vorbereiten können. Die Gespräche werden wahrscheinlich im März starten", sagte Grybauskaite in Brüssel. EU-Kommissionspräsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...