DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BEATE UHSE AG USE DE0007551400 15.12.2017 11:10 CET
START RESTART AUCTION: 11:10
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 11:20
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BEATE UHSE AG USE DE0007551400 15.12.2017 11:10 CET
START RESTART AUCTION: 11:10
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 11:20