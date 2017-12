Engel & Völkers Capital: Crowdinvesting-Projekt Maremüritz startet

DGAP-News: EVC Crowdinvest GmbH / Schlagwort(e): Immobilien Engel & Völkers Capital: Crowdinvesting-Projekt Maremüritz startet (News mit Zusatzmaterial) 15.12.2017 / 10:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Yachthafen Resort & Spa auf Mecklenburgischer Seenplatte Crowdinvesting-Projekt Maremüritz startet

- Feste Verzinsung: 5,1 % p.a. - Beteiligung ab 100 Euro möglich - 11 Monate Laufzeit, gesicherte Anschlussfinanzierung

- Vollfinanzierungsgarantie durch Engel & Völkers Capital und institutionelle Partner

Berlin, 15. Dezember 2017. Im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte entsteht derzeit das Maremüritz Yachthafen Resort & Spa. Mit dem Projekt, das 184 Ferienwohnungen umfasst, bringt die Crowdinvesting-Plattform von Engel & Völkers Capital heute um 18 Uhr ihr neuestes Investmentprojekt an den Start. Anleger können sich wieder ab einem Betrag von 100 Euro beteiligen.

5,1 Prozent Zinsen und gesicherte Anschlussfinanzierung Insgesamt kann die Crowd bis zu 2 Millionen Euro in das Projekt investieren, das von der auf Hotels und Ferienimmobilien spezialisierten 12.18. Investment Management GmbH geplant und gebaut wird. Wie bei jedem Projekt finanzieren Engel & Völkers Capital sowie deren institutionelle Partner mindestens 10 Prozent selbst und geben eine Vollfinanzierungsgarantie. Das gesamte Projektvolumen beträgt rund 43,95 Millionen Euro. Die Verzinsung für die Crowd-Investoren liegt bei 5,1 Prozent jährlich, bei einer Laufzeit bis zum 31. Oktober 2018. Das Crowd-Kapital dient der Zwischenfinanzierung - die Anschlussfinanzierung durch einen großen institutionellen Investor ist bereits vertraglich gesichert.

Die modern und komfortabel eingerichteten Apartments mit Blick auf Wasser und Wälder werden als Renditeobjekte mit Selbstnutzungsoption an Kapitalanleger verkauft. Die Anlage liegt auf einem schmalen Uferstreifen südlich der Stadt zwischen der Müritz und dem Feisnecksee, der Teil des Müritz-Nationalparks ist. Die Stadt Waren mit ihrer guten Infrastruktur, Hafen und reizvoller historischer Architektur ist rund zwei Kilometer entfernt, von Berlin ist das Objekt in weniger als zwei Stunden mit dem Auto oder der Bahn erreichbar.

Urlaub in Deutschland immer beliebter "Das Objekt dürfte neben seiner hervorragenden Lage davon profitieren, dass Urlaub in Deutschland immer beliebter wird - die Gäste- und Übernachtungszahlen in Deutschland steigen seit Jahren", sagt Marc Laubenheimer, Geschäftsführer der Immobilien-Crowdinvestingplattform Engel & Völkers Capital.

Zum einen ist Deutschland ohnehin das Haupturlaubsland der Deutschen, zum anderen fahren viele aufgrund der Sicherheitslage nicht mehr in klassische Ferienländer wie die Türkei oder Ägypten. Die positive Entwicklung bei Inlands-Zielen geht laut Reise-Analyse 2017 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) u.a. einher mit einer stärkeren Nutzung von Ferienwohnungen und Ferienhäusern. [1] Beliebte Reiseziele in Deutschland seien neben Bayern vor allem die Ostsee und die Mecklenburgische Seenplatte.

Bereits für erstes Projekt rund 1,5 Millionen Euro eingesammelt Mit ihrer ersten Crowdfinanzierung hatte Engel & Völkers Capital im Sommer 2017 innerhalb von 45 Tagen rund 1,5 Mio. Euro für ein Neubauvorhaben im Hamburger Stadtteil Sasel eingesammelt. Über 450 Anleger haben sich an dem Projekt beteiligt, für das Anfang Oktober die ersten Zinsen ausgezahlt wurden.

Über die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital Die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital wurde 2017 gemeinsam von der Engel & Völkers Capital AG und der kapilendo AG gegründet. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin. Im Fokus der Plattform steht die Projektfinanzierung von Bauvorhaben und Grundstücken für Bauträger und Projektentwickler. Dabei setzt Engel & Völkers Capital auf Projekte zunächst im deutschsprachigen Raum mit einem Mezzanine-Anteil von 0,5 bis 50 Millionen Euro und einem Gesamtvolumen von bis zu 300 Millionen Euro.

Über die Engel & Völkers Capital AG Die Engel & Völkers Capital AG ist ein unabhängiger Investment- und Asset Manager für Immobilieninvestitionen. Zentrales Geschäftsfeld ist die Strukturierung und Syndizierung von Kapitalanlagen und das damit verbundene Asset Management für institutionelle und private Investoren. Im Fokus steht die Projektfinanzierung von Bauvorhaben und Grundstücken für Bauträger und Projektentwickler über institutionelle Spezialfonds.

Die Engel & Völkers Capital AG ist Lizenzpartner der Engel & Völkers Gruppe, einem weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. An mehr als 700 Standorten bietet Engel & Völkers privaten und institutionellen Kunden eine professionell abgestimmte Dienstleistungspalette. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen rund um Immobilientransaktionen sind die Kernkompetenzen der über 9.000 Mitarbeiter/innen. Derzeit ist Engel & Völkers in über 30 Ländern auf vier Kontinenten präsent.

Pressekontakt

Sonja Schmitt

Engel & Völkers Capital Joachimsthaler Str. 10 10719 Berlin Telefon: +49 (0)30 403 69 15 21 E-Mail: s.schmitt@ev-capital.de

www.ev-capital.de

[1] Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen: RA Reiseanalyse 2017 - erste

ausgewählte Ergebnisse; vgl. www.fur.de/fileadmin/user_upload/RA_2017/RA2017_Erste_Ergebnisse_DE.pdf;

S.4.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/evc/639437.html Bildunterschrift: Das Maremueritz-Resort mit 184 Ferienwohnungen entsteht inmitten in der Mecklenburgischen Seenplatte

15.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

639437 15.12.2017

AXC0126 2017-12-15/10:31