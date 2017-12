Der schwedischen Modekette H&M laufen Kunden und Aktionäre davon. Der Kurs sackte an der Börse in Stockholm am Freitag um 16 Prozent auf ein Neun-Jahres-Tief von 168 Kronen (rund 16,9 Euro) ab, nachdem H&M einen Umsatzrückgang von September bis November um vier Prozent auf umgerechnet gut fünf Milliarden Euro eingeräumt hatte.

