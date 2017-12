Die zuletzt heftig unter Verkaufsdruck stehenden deutschen Versorgeraktien haben sich am Freitag berappelt und zur Gegenbewegung angesetzt. So gewannen die Papiere von Eon (EON SE) an der Dax-Spitze 2,44 Prozent auf 9,41 Euro, gefolgt von RWE mit plus 1,42 Prozent auf 17,52 Euro. Im MDax waren die Anteilscheine der RWE-Ökostromtochter Innogy...

Den vollständigen Artikel lesen ...