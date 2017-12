Innogy-Calls mit 113%-Chance bei Korrektur auf 35 EUR

Der Kurs des im MDAX-Index gelisteten RWE-Tochterunternehmen Innogy (ISIN: DE000A2AADD2) brach nach der Gewinnwarnung in den vergangenen zwei Handelstagen von 39,34 Euro auf bis zu 31,59 Euro um nahezu 20 Prozent ein. Im frühen Handel des 15.12. trat die Aktie in eine Korrekturbewegung ein, und setzte sich mit einem Plus von nahezu drei Prozent an die Spitze der im MDAX-Index befindlichen Aktien.

Für risikofreudige Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Kurssturz trotz des gesenkten Ausblicks für das nächste Jahr überzogen war und, dass die Aktie in den nächsten Wochen wieder einen Teil der in den vergangenen Tagen erlittenen Verluste aufholen wird, könnte nun ein günstiger Einstiegszeitpunkt in Long-Hebelprodukte sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 33 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Innogy-Aktie mit Basispreis bei 33 Euro, Bewertungstag 16.3.18, BV 0,1, ISIN: DE000PR5PBV2, wurde beim Aktienkurs von 32,72 Euro mit 0,16 - 0,17 Euro gehandelt. Gelingt der Innogy-Aktie im nächsten Monat eine Erholung auf 35 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,27 Euro (+59 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 31,55 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Innogy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 31,55 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF17AE5, wurde beim Aktienkurs von 32,72 Euro mit 0,15 - 0,16 Euro taxiert.

Kann die Innogy-Aktie in den nächsten Wochen auf 35 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,34 Euro (+113 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,869587 Euro

Der über einen höheren Sicherheitspuffer verfügende HVB-Open End Turbo-Call auf die Innogy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,869587 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HU6ZZR1, wurde beim Aktienkurs von 32,72 Euro mit 0,44 - 0,46 Euro quotiert.

Bei einer bald eintretenden Kurserholung der Innogy-Aktie auf die 35 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,61 Euro (+33 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Innogy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Innogy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de