FLENSBURG (dpa-AFX) - Der Erotikhändler Beate Uhse will Insolvenz beantragen. Das Unternehmen will sich nun in Eigenregie sanieren, wie die Beate Uhse AG am Freitag in Flensburg mitteilte./kf/DP/jha

ISIN DE0007551400

AXC0131 2017-12-15/10:39