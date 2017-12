Linz - Bei der gestrigen Sitzung des Rates der Europäischen Zentralbank wurden alle Parameter der Geldpolitik unverändert belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzinssatz (Hauptrefinanzierungssatz) bleibe bei 0,00%, der Einlagensatz (de facto Bestrafung der Banken für überschüssige Liquidität) bei -0,40% und das Volumen der bis (mindestens) September nächsten Jahres bei 30 Mrd. EUR monatlich. Laut EZB-Präsident Mario Draghi könne sich trotz der positiven Konjunkturentwicklung die Inflation nicht selbsttragend erholen und die Wirtschaft im Euroraum sei noch immer auf erhebliche Hilfe der EZB angewiesen. Problematisch finde Draghi das vorherrschende schwache Lohnwachstum trotz einer sinkenden Arbeitslosenrate. Bei der gestrigen Sitzung sei der Zeitpunkt der Beendigung des Anleihekaufprogramms nicht diskutiert worden. Vor Ende der Anleihekäufe könne keine Leitzinserhöhung im Euroraum erwartet werden. Unserer Meinung nach ist diese für 2018 praktisch ausgeschlossen, so Oberbank. (15.12.2017/alc/a/a)

