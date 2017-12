Auch am Donnerstag hat sich der DAX wieder ein Stück weit von der bedeutenden Widerstandszone bei 13.200 Punkten entfernt. Erneut verlor er genau 0,44 Prozent. Die Entscheidungen der Notenbanken sorgten also nicht für Auftrieb. Wie er sich heute am Hexensabbat entwickelt, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.