Die Stadt Joensuu in Finnland hat einen internationalen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem 200.000 Euro für innovative Pilotprojekte in der Innenstadt vergeben werden. Joensuu hat vier Städteplattformen eingerichtet, über die Unternehmen oder andere interessierte Organisationen innovative Vorschläge einreichen können. Die prämierten Vorschläge werden als Pilotprojekte in Joensuu umgesetzt. Die Vorschläge müssen bis spätestens 18. März 2018 eingereicht werden. Die Umsetzungsphase der Vorschläge sollte bis Mai 2019 abgeschlossen sein. Die Wettbewerbsinformationen werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt und Vorschläge können in englischer und finnischer Sprache eingereicht werden.

Die vier Challenges (Herausforderungen), für die Lösungen gesucht werden, sind vielfältig. Im Rahmen eines Pilotprojekts wird eine intelligente Lösung im Bereich der städtischen Dienstleistungen gesucht. Im City-Lab-Ansatz werden innovative Vorschläge wie CityLabs oder StreetLabs erwartet. Der dritte Fall bezieht sich auf eine Lösung für den Fluss-/See-Tourismus, die Vorschläge können von touristischen Servicelösungen bis hin zu VR/AR-Anwendungen für Freizeitzwecke reichen. Schließlich können Vorschläge zu grünen Energielösungen für ein ausgedehntes Erholungsgebiet am Seeufer, wo jedes Jahr im Sommer eines der ältesten finnischen Rockfestivals stattfindet, eingereicht werden.

Joensuu ist eine Universitätsstadt und ein wachsendes regionales Zentrum im östlichen Teil Finnlands auf der finnischen Seenplatte. Die Stadt hat eines der ehrgeizigsten Klimaziele in Europa bis 2025 klimaneutral zu sein. Ein Drittel der Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt und es gibt mehr als 20.000 Studenten in der Stadt. Die Stadtbevölkerung liegt bei annähernd 76.000 Einwohnern und in der umliegenden Region leben 120.000 Menschen. Die Kernkompetenzen von Joensuu liegen in den Bereichen ökologische Waldwirtschaft, Bildung, Photonik, IKT, Metallindustrie und neue Materialien. In Joensuu ist zudem das European Forest Institute ansässig, eine internationale, wissenschaftsbasierte Organisation. Die Stadt betreibt eine entschiedene Politik für innovative öffentliche Ausschreibungen, Investitionen und Lösungen.

Der Wettbewerb wurde auf dem Bioeconomy Investment Summit in Helsinki, Finnland, am 14.Dezember 2017 ins Leben gerufen, an dem über 500 Teilnehmer aus 40 Ländern teilnahmen. Der Wettbewerb wird nächste Woche auch über die finnischen und europäischen elektronischen Ausschreibungssysteme Hilma und TED bekannt gegeben. Die Initiative wird durch den Wachstumspakt für Städte der finnischen Regierung und des Ministeriums für Wirtschaft und Beschäftigung unterstützt.

Weitere Informationen unter:

Wettbewerbsverfahren: challenge@joensuu.fi

Wettbewerbsinformationen: www.joensuu.fi/challenge

Allgemeine Informationen zu den Kernkompetenzen von Joensuu: www.joensuu.fi/business

Finnische elektronische Ausschreibungsplattform HILMA https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

Europäische elektronische Ausschreibungsplattform TED http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Contacts:

Stadt Joensuu

Dr. Janna Puumalainen, +358 50 5115028

Director of Strategy

janna.puumalainen@joensuu.fi