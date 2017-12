Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-12-15 / 10:28 *Nach erfolgreichem Spatenstich - geht der nächste Deal über die Bühne* _Graz/Wien, 15. Dezember 2017_ - *Nach dem erfolgreichen Spatenstich, am 27.11.2017 für 220 Wohnungen der Baukörper Johann, Sebastian, Ulrich und Bertha, verkaufen die VENTA Real Estate Group und die 6B47 Real Estate Investors AG einen Teil des Grundstückes, auf dem sich der Bauteil Conrad befindet, an die Grazer Wechselseitige Versicherung AG. * Wenige Tage nach dem offiziellen Baustart vom Projekt "Ost. - Wohnen am Stadttor" gab die VENTA Real Estate Group bekannt, dass das Grundstück mit dem fünften Baukörper Conrad - der markante Turm am Treffpunk Conrad-von-Hötzendorf-Straße und Ulrich-Lichtenstein-Gasse an das steirische Unternehmen GRAWE verkauft wurde. Markus Gössl von der VENTA Real Estate Group ist überzeugt: "Wir freuen uns mit der GRAWE einen starken Partner gefunden zu haben. "Ost. - Wohnen am Stadttor" ist für die VENTA Group ein außergewöhnliches und nachhaltiges Projekt, welches einen wertvollen Beitrag zu qualitativ hochwertigem Wohnen mit perfekter Infrastruktur leisten wird und uns war es sehr wichtig, einen sehr guten Partner für dieses Konzept zu finden." Für 6B47 Vorstandsvorsitzenden Peter Ulm über mögliche Erfolgsfaktoren: "6B47 hat gemeinsam mit der VENTA Real Estate Group ein innovatives und qualitativ hochwertiges Package rund um Ost. - Wohnen am Stadttor geschnürt. Die große Nachfrage und auch der Teilverkauf - schon während der Bauphase - bestätigen unsere Philosophie und Strategie in puncto Immobilien-Development. Denn neben dem Zeitgeist steht bei uns auch immer die Schaffung nachhaltiger Werte im Mittelpunkt." Auch der Vorstandsvorsitzende der GRAWE Immobilien Patrick Pongratz freut sich über die gelungene Kooperation: "Der Baukörper Conrad ist der markanteste der Bauteile und direkt an der Conrad-von-Hötzendorf-Straße gelegen, wir freuen uns hier ca. 160 Wohnungen für die Vermietung errichten zu können, die Fertigstellung ist auch für Herbst 2019 geplant." Die in Bau befindlichen Baukörper Johann, Sebastian, Ulrich und Bertha werden von der VENTA Real Estate Group und der 6B47 an Eigennutzer sowie an Immobilieninvestoren veräußert. *Über VENTA Real Estate Group* Die VENTA Real Estate Group steht für Kompetenz, Verlässlichkeit und Erfolg am Immobilienmarkt. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren in den verschiedenen Segmenten des Immobilienmarktes international hochwertige Immobilien entwickelt und - durch die Vermietung oder den Verkauf einzelner Objekte - verwertet. Begünstigt durch eine langjährige Erfahrung haben sie mit ihren Projekten die Bedürfnisse ihrer Mieter und Käufer zur vollsten Zufriedenheit erfüllt und können auch in Zukunft auf das Vertrauen ihrer Kunden setzen. Aktuelle Projekte in Graz sind unter anderem FREISTIL in exklusiver Stadtlage in Mariatrost und ATRIUM im beliebten Wohnbezirk Waltendorf. www.ventagroup.com [1] *Über 6B47 Real Estate Investors AG* Die 6B47 Real Estate Investors AG gehört zu den führenden Immobilienentwicklern im deutschsprachigen Raum mit Büros in Wien, Düsseldorf und Warschau. Das Unternehmen entwickelt und verwertet Immobilienprojekte mit einem Wert von derzeit etwas mehr als 1,5 Milliarden Euro. Aktuelle Projekte in Österreich sind unter anderem Living Kolin, Althan Park, ParkFlats 23, Beatrix Spa oder Philipp's, in Deutschland IN-Tower, Goldstück Pforzheim, Tannhof, Kleine Eiswerder oder Green Gate und in Polen Zyndrama. Im Jahr 2016 wurden Objekte in Wien und Frankfurt mit einem Wert von ca. Euro 200 Mio. fertiggestellt und erfolgreich verkauft. http://www.6b47.com/ [2] *Rückfragehinweis:* 6B47 Real Estate Investors AG Arch. DI Barbara Horstmeier MSc., MRICS Heiligenstädter Lände 29 1190 Wien E-Mail: horstmeier@6B47.com Tel: +43 1 350 10 10 - 820 Mobil +43 664 887 32 332 Kobza Integra Public Relations GmbH Mag. Franz Ramerstorfer Lehárgasse 7 A-1060 Wien E-Mail: f.ramerstorfer@kobzaintegra.com Tel.: +43 1 522 55 50-303 Mobil: 0664 88 67 81 59 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: 6B47 REAL ESTATE INVESTORS AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-12-15 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 639443 2017-12-15 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b93e97aabf14245b72f649bfca12807f&application_id=639443&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4ce292fd1d27fda40610732acab6630f&application_id=639443&site_id=vwd&application_name=news

