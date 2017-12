Berlin (ots) -



Das Familienfinanzportal Elterngeld.de hat etwa 15% aller Geburtsmeldungen der Hauptstadt aus 2017 ausgewertet und eine repräsentative Vornamensstatistik für das aktuelle Jahr erstellt. Neben einer bundesweiten Auswertung wurden auch die beliebtesten Vornamen der Berliner ausgewertet. Emilia und Ben sind ihre Favoriten.



Die 20 beliebtesten Jungennamen mit Veränderung zum Vorjahr:



1. Ben (+6) 2. Finn / Fynn (+6) 3. Oskar / Oscar 4. Paul (+9) 5. Jonas (-4) 6. Luca / Luka (-1) 7. Noah (+5) 8. Leon (-4) 9. Emil 10. Anton (+6) 11. Carl / Karl (+11) 12. Maximilian (+6) 13. Elias (-2) 14. Luis / Louis (-12) 15. Alexander 16. Henry / Henri (+1) 17. Leonard (+10) 18. Lukas / Lucas (-12) 19. Felix (-9) 20. Julian (+14)



Die 20 beliebtesten Mädchennamen mit Veränderung zum Vorjahr:



1. Emilia (+1) 2. Hannah / Hanna (+4) 3. Leonie (+17) 4. Mia (-1) 5. Charlotte 6. Emma (-5) 7. Sofia / Sophia (-3) 8. Mila (+2) 9. Emily / Emilie (-1) 10. Clara / Klara (+3) 11. Ella (+5) 12. Johanna (+14) 13. Maja / Maya (-4) 14. Lina 15. Lea / Leah (+7) 16. Amelie (+8) 17. Frieda / Frida (+21) 18. Mathilda / Matilda (-6) 19. Lena (-2) 20. Leni (+9)



Besonders stark zulegen konnten die Mädchennamen Leonie (Platz 3; +17 Plätze), Johanna (Platz 12; +14 Plätze), Frieda (Platz 17; +21 Plätze), Pauline (Platz 24; +18 Plätze), Maria (Platz 25; +15 Plätze), Alina (Platz 26; +11 Plätze) und Melina (Platz 27; +14 Plätze).



Bei den Jungennamen sind es vor allem Carl (Platz 11; +11 Plätze), Leonard (Platz 17; +10 Plätze), Julian (Platz 20; + 14 Plätze), Lennard (Platz 30; +11 Plätze) und Leo (Platz 33; +16 Plätze).



Überdurchschnittlich beliebt im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet sind bei den Berlinern die Namen Leonie, Charlotte, Emily, Ella, Johanna, Maja, Finn, Oskar, Luca, Anton, Carl und Alexander.



Neu in der Topliste sind zum Beispiel Lennox, Ali, Levi, Stella, Zoe oder Luna.



"Ausschlaggebend für die Wahl des Vornamens sind die Namensbedeutung, aktuell beliebte Stars und Schauspieler mit gleichem Namen und der Klang in Kombination mit dem Nachnamen", so Patrick Konrad, Leiter der Vornamensstudie.



Auch in diesem Jahr gab es wieder einige exotische Namen wie Adonis, Platon, Mex, Tyler Holger, Sissi, Paige-Amber-Rose oder Melody Elke. Solange der Name als Vorname erkennbar ist, eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden kann und das Kindswohl nicht gefährdet, wird er in der Regel auch zugelassen. Mehr als 5 Vornamen dürfen es außerdem nicht sein und es dürfen keine Markennamen sein.



Über die Studie:



Ausgewertet wurden berlinweit 6.371 und deutschlandweit 183.486 Geburtsmeldungen aus Krankenhäusern und Geburtshäusern. Aufgrund der hohen Fallzahl und Stichproben aus allen Postleitzahlbereichen in Deutschland ist diese Statistik als repräsentativ anzusehen. An der Auswertung beteiligt waren 10 Mitarbeiter des Onlineportals Elterngeld.de.



