Der britische Ölriese kehrt damit nach Jahren der Abstinenz wieder in den Photovoltaik-Sektor zurück. Im Zuge der strategischen Partnerschaft übernimmt er 43 Prozent der Anteile an Lightsource.Britisch Petroleum (BP) ist mit seinem Einstieg bei dem britischen EPC-Unternehmen Lightsource wieder in das Photovoltaik-Geschäft eingestiegen. Der Ölkonzern übernehme für 200 Millionen Pfund einen Anteil von 43 Prozent, teilte er am Freitag mit. Die Summe werde über drei Jahre abbezahlt. Mit den 200 Millionen Pfund - umgerechnet knapp 228 Millionen Euro - wolle das britische EPC-Unternehmen vor allem seine ...

