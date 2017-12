Lübbecke (ots) - Die Home Deluxe GmbH aus Ostwestfalen, ein führendes Onlinevertriebsunternehmen für Qualitätsware für Haus & Garten-Produkte, präsentiert in ihrem Angebot marktunübliche Tiefstpreise. Ganz gleich, ob Sauna oder luxuriöse Duschkabinen, Heizkörper oder Kindermöbel - im Onlineangebot von Home Deluxe unter www.home-deluxe-gmbh.de werden Onlinekäufer fündig. Qualitätsware zu einem niedrigen Preis. Wie ist das möglich?



Home Deluxe zeichnet sich durch ein intelligentes Produktauswahlverfahren sowie Vertriebssystem aus. Home Deluxe-Gründer Alexander Thoss erläutert die Strategie folgendermaßen: "Unsere Produkte zeichnen sich durch Individualität und Komfort aus. Wir verfolgen das Ziel ausschließlich "Deluxe-Ware für Haus & Garten" in unserem Sortiment zu führen und gleichzeitig sie jedermann verfügbar zu machen. Dies erreichen wir, indem wir Produkte direkt vom Qualitäts-Hersteller beschaffen und anschließend direkt vermarkten".



Vom Start-Up zum Wachstumschampion



Seit der Gründung in Lübbecke 2009 hat sich Home Deluxe vom Duschkabinenvermarkter zu einem der führenden Onlinevertriebsunternehmen im Bereich Haus & Garten Deutschlands entwickelt. Heute wird die Produktpalette stetig erweitert und umfasst Saunen, aber auch Möbel und Outdoorprodukte. Home Deluxe setzt im Onlinevertrieb neue Maßstäbe, insbesondere bei der kurzen Lieferzeit von 1-2 Werktagen oder den flexiblen Zahlungsmöglichkeiten. "Zu Beginn unserer Firmengeschichte 2007 haben wir die Entwicklung der Produktlandschaft in Deutschland und Europa beobachtet. Heute stehen wir für innovative Lösungen und größtmögliche flexible Produktvielfalt in den Bereichen Wellness, Haus und Garten oder Zäune, die keinen Wunsch offenlässt", kommentiert Geschäftsführer Alexander Thoss.



Das Wachstum spielt sich auch in Zahlen der Home Deluxe GmbH wieder. Der Umsatz konnte im vergangenen Jahr auf 15 Mio. Euro gesteigert werden. Der Anteil am europäischen Export-Geschäft ist auf 20 Prozent gestiegen. Und eine Diversifikation der Vertriebskanäle ist eingetreten. Nunmehr hat sich die Quote zwischen Onlineverkäufen durch Portale wie Amazon und Ebay auf 50 Prozent verringert, weitere 50 Prozent bilden Direktverkäufe ab.



Bis 2030 plant Home Deluxe mit einem Umsatz von 100 Mio. Euro. Des- weiteren soll im gleichen Zeitraum das Personal von derzeit 60 Mitarbeitern auf mehr als 100 Mitarbeiter ausgebaut werden. Ihren Einsatzort finden Sie in der geplanten Montagehalle, sowie in der wachsenden logistischen Abteilung.



