Zigarren und Champagner, Freunde in Hollywood - Netanjahu soll illegale Schenkungen angenommen haben. Auch soll der Ministerpräsident Einfluss auf die Medienberichterstattung genommen haben - inmitten der Jerusalem-Krise.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist laut Medienberichten inmitten der Jerusalem-Krise erneut wegen Korruptionsvorwürfen befragt worden. Die Ermittler seien am Freitagmorgen in seine private Residenz in Jerusalem gekommen, schrieb die Zeitung "Haaretz". Dies sei bereits die siebte Befragung wegen der Vorwürfe gewesen. Die Polizei wollte die Berichte zunächst nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...