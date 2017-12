Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Ich freue mich, dass wir mit der Ernennung von Dr. Matthias Witzemann und Dr. Sebastian Schoemann zu Partnern unsere Kompetenzen im Bereich der digitalen Transformation weiter ausbauen", kommentiert Dr. Martin Eisenhut, A.T. Kearney Zentraleuropachef. "Beide sind nicht nur anerkannte Experten in ihren Arbeitsfeldern, sondern verfügen auch über langjährige Beratungserfahrung bei A.T. Kearney in der Region Zentraleuropa und darüber hinaus."



Dr. Matthias Witzemann berät Energieunternehmen sowohl im Bereich erneuerbarer als auch konventioneller Erzeugung. Das Arbeitsfeld von Dr. Sebastian Schoemann liegt in der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen für Automobilhersteller, High-Tech Unternehmen und die Konsumgüterindustrie.



Dr. Matthias Witzemann:



Dr. Matthias Witzemann ist seit über 16 Jahren bei A.T Kearney beschäftigt. Seine Tätigkeitsfelder liegen insbesondere in der Strategieentwicklung, Operational Excellence, dem Benchmarking und der Transformation von Unternehmen im disruptiven Energiemarkt.



Dr. Sebastian Schoemann:



Dr. Sebastian Schoemann ist Mitglied des Digital Business Team und seit insgesamt neun Jahren bei A.T. Kearney beschäftigt. In unterschiedlichsten Branchen wie der Automobilindustrie, im Bereich Medien und High-Tech als auch Konsumgüter entwickelt er digitale Strategien, begleitet Unternehmenstransformationen als auch datengetriebene Geschäftsmodelle. Neben seiner Tätigkeit bei A.T. Kearney ist er zudem Dozent an der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt.



OTS: A.T. Kearney newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15196 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15196.rss2



Pressekontakt: Michael Scharfschwerdt Director Marketing & Comm.DACH A.T. Kearney GmbH Charlottenstrasse 57 10117 Berlin Germany +49 30 2066 3363 Direct +49 1752659363 Mobile Assistant +49 30 2066 3186 Anke Engelbrecht