Unterföhring (ots) - Große Stars und großzügige Spenden: Bei der 23. "José Carreras Gala" am Donnerstag live aus München spendeten die Zuschauerinnen und Zuschauer sensationelle 3.258.687 Euro für den Kampf gegen Leukämie. Gastgeber und Moderator José Carreras: "Es war ein großartiger Abend, der uns hilft, auch in Zukunft Leben zu retten und Leid zu lindern. Unser Publikum hat uns auch in diesem Jahr wieder großzügig unterstützt. Ich bin überwältigt und sehr dankbar". Große internationale und nationale Stars unterstützten José Carreras auf der Musikbühne im Kampf gegen Leukämie: Anastacia, David Garrett, Stefanie Heinzmann, Roland Kaiser, Jonas Kaufmann, Katie Melua, Sophie Pacini, Ivy Quainoo, Spider Murphy Gang, voXXclub, Wincent Weiss und Judith Williams.



An den Telefonen nahmen Philipp Lahm, Klaus Augenthaler, Martin Gruber, Alexander Hold, Joey Kelly, Miss Germany Soraya Kohlmann, Alexander Kumptner, Dr. Antje Kühnemann, Dieter Landuris, Olaf Malolepski, Sven Martinek, Alexander Mazza, Désirée Nick, Prinz Leopold von Bayern, Timothy Peach, Simon Pierro, Marcel Remus, Andrea Kaiser, Nicola Tiggeler, Jürgen Tonkel, Elmar Wepper, Sarah Winkhaus, Sonja Kirchberger und Daniela Ziegler die Anrufe und großzügigen Spenden der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen.



An der Seite von Gastgeber, Stifter und Moderator José Carreras führten Nina Eichinger, und Matthias Killing durch die glanzvolle Benefiz-Gala. Ulrich Meyer übernahm die Moderation der Spenden-Nachrichten und Peter Hardenacke berichtete als Außen-Moderator von einer Spendenaktion mit voXXclub am Schwabinger Weihnachtsmarkt.



Die "José Carreras Gala 2017" holte bei SAT.1 Gold 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern (Relevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen: 1,9 % MA).



Spenden an die Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung sind weiterhin möglich: spenden.carreras-stiftung.de Spendenhotline: (+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die Kosten abweichen) SMS-Spende über 5 Euro: Stichwort BLUTKREBS an 81190



